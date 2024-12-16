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Плющев о жалобе Ротенберга на судей в органы: «В КХЛ иногда судят странно, зависит от квалификации арбитра. Наказывать надо по правилам»

Владимир Плющев высказался о недовольстве Романа Ротенберга судьями.

Главный тренер «России 25» после того, как Григорий Кузьмин получил травму в игре с Беларусью на Кубке Первого канала, заявил, что готов лично подать в правоохранительные органы заявление насчет работы арбитров.

Ротенберг хочет подать заявление в правоохранительные органы в связи с судейством в российском хоккее после эпизода с Кузьминым.

Хоккей – контактная игра. К сожалению, я не видел тот эпизод, поэтому его прокомментировать не могу. Иногда в КХЛ действительно странно судят. Это зависит от квалификации арбитра.

Мы очень редко наказываем штрафами команды, надо делать это не редко, не часто, а по правилам, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная Беларуси по хоккею
logoМатч ТВ
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logoСКА
сборная России U25
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