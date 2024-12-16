Плющев о жалобе Ротенберга на судей в органы: «В КХЛ иногда судят странно, зависит от квалификации арбитра. Наказывать надо по правилам»

Владимир Плющев высказался о недовольстве Романа Ротенберга судьями.

Главный тренер «России 25» после того, как Григорий Кузьмин получил травму в игре с Беларусью на Кубке Первого канала, заявил , что готов лично подать в правоохранительные органы заявление насчет работы арбитров.

– Ротенберг хочет подать заявление в правоохранительные органы в связи с судейством в российском хоккее после эпизода с Кузьминым.

– Хоккей – контактная игра. К сожалению, я не видел тот эпизод, поэтому его прокомментировать не могу. Иногда в КХЛ действительно странно судят. Это зависит от квалификации арбитра.

Мы очень редко наказываем штрафами команды, надо делать это не редко, не часто, а по правилам, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.