Плющев о жалобе Ротенберга на судей в органы: «В КХЛ иногда судят странно, зависит от квалификации арбитра. Наказывать надо по правилам»
Владимир Плющев высказался о недовольстве Романа Ротенберга судьями.
Главный тренер «России 25» после того, как Григорий Кузьмин получил травму в игре с Беларусью на Кубке Первого канала, заявил, что готов лично подать в правоохранительные органы заявление насчет работы арбитров.
– Ротенберг хочет подать заявление в правоохранительные органы в связи с судейством в российском хоккее после эпизода с Кузьминым.
– Хоккей – контактная игра. К сожалению, я не видел тот эпизод, поэтому его прокомментировать не могу. Иногда в КХЛ действительно странно судят. Это зависит от квалификации арбитра.
Мы очень редко наказываем штрафами команды, надо делать это не редко, не часто, а по правилам, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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