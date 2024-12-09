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  • Бьоркстранд с 2+2, Кучеров с 1+2 и вратарь «Колорадо» Уэджвуд с шатаутом – звезды дня в НХЛ
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Бьоркстранд с 2+2, Кучеров с 1+2 и вратарь «Колорадо» Уэджвуд с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Оливер Бьоркстранд, Никита Кучеров и Скотт Уэджвуд – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – вратарь «Колорадо» Скотт Уэджвуд, засушивший «Нью-Джерси» (4:0) при 25 отраженных бросках. Матч на ноль стал для «Эвеланш» первым в сезоне. 

Вторая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров с 3 (1+2) очками в матче с «Ванкувером» (4:2). Россиянин сыграл впервые после травмы, из-за которой пропустил 2 игры. 

Первая звезда – форвард «Сиэтла» Оливер Бьоркстранд с 4 (2+2) очками в матче с «Рейнджерс» (7:5). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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