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  • Лавиолетт об обмене Трубы: «Это не послание остальным – все понимают, как «Рейнджерс» играли последний месяц. Джейк хороший игрок, он старался подавать пример»
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Лавиолетт об обмене Трубы: «Это не послание остальным – все понимают, как «Рейнджерс» играли последний месяц. Джейк хороший игрок, он старался подавать пример»

Питер Лавиолетт высказался об обмене Джейка Трубы.

Капитан «Рейнджерс» стал игроком «Анахайма» вчера вечером.

«Это не должно быть посланием остальным. Все понимают, как мы играли последний месяц. Нельзя продолжать в том же духе, иначе мы окажемся за бортом плей-офф. То, что нам нужно – наметить путь, который поможет вернуться наверх в турнирной таблице.

Джейк действительно хороший игрок и товарищ по команде. Он усердно работал и старался подавать отличный пример для «Рейнджерс».

Мне было приятно работать с ним, и я желаю ему только самого лучшего. Это тяжелый день. Он был очень хорош все то время, что находился в клубе», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

Труба про обмен: «Рейнджерс» сказали: «Соглашайся или будешь в запасе». Я согласился. Потом было: «Обмен или пойдешь на драфт отказов». Я понял, что хочу в «Анахайм»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoДжейк Труба
logoНХЛ
logoПитер Лавиолетт
logoРейнджерс
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