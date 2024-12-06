Монтембо делит с Хеллибаком лидерство в сезоне НХЛ по числу шатаутов – 3. Вратарь «Монреаля» включен в состав сборной Канады на Турнир четырех наций

Сэм Монтембо делит с Коннором Хеллибаком лидерство в сезоне НХЛ по шатаутам – 3.

Вратарь «Монреаля » отразил все 29 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:0).

Ранее стало известно, что 28-летний Монтембо был включен в состав сборной Канады на Турнир 4 наций НХЛ. В число трех вратарей канадцев также вошли Эдин Хилл («Вегас») и Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).

В текущем сезоне у голкипера 8 побед в 20 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,82. По числу игр на ноль (3) он делит лидерство в лиге с вратарем «Виннипега » Коннором Хеллибаком .

«Канадиенс» занимают последнее место на Востоке с 23 очками в 26 играх.

Напомним, что в 2023 году Монтембо был основным вратарем канадской сборной на ЧМ-2023 и стал победителем турнира (7 игр, 6 побед, 93,9%, 1,42).