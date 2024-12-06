Монтембо делит с Хеллибаком лидерство в сезоне НХЛ по числу шатаутов – 3. Вратарь «Монреаля» включен в состав сборной Канады на Турнир четырех наций
Сэм Монтембо делит с Коннором Хеллибаком лидерство в сезоне НХЛ по шатаутам – 3.
Вратарь «Монреаля» отразил все 29 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:0).
Ранее стало известно, что 28-летний Монтембо был включен в состав сборной Канады на Турнир 4 наций НХЛ. В число трех вратарей канадцев также вошли Эдин Хилл («Вегас») и Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).
В текущем сезоне у голкипера 8 побед в 20 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,82. По числу игр на ноль (3) он делит лидерство в лиге с вратарем «Виннипега» Коннором Хеллибаком.
«Канадиенс» занимают последнее место на Востоке с 23 очками в 26 играх.
Напомним, что в 2023 году Монтембо был основным вратарем канадской сборной на ЧМ-2023 и стал победителем турнира (7 игр, 6 побед, 93,9%, 1,42).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости