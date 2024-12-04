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  • «Спартак» подпишет с Перлини контракт на год. Форвард играл за «Эдмонтон», «Детройт», «Чикаго» и «Аризону»
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«Спартак» подпишет с Перлини контракт на год. Форвард играл за «Эдмонтон», «Детройт», «Чикаго» и «Аризону»

«Спартак» подпишет контракт с Бренданом Перлини на год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис

В прошлом сезоне 28-летний канадский нападающий выступал в АХЛ за «Шарлотт» и набрал 20 (9+11) очков. 

В НХЛ Перлини провел 262 матча за «Аризону», «Чикаго», «Детройт» и «Эдмонтон», заработав 81 (50+31) балл.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoШарлотт
logoКХЛ
logoСпартак
logoНХЛ
возможные переходы
Брендан Перлини
logoАХЛ
Михаил Зислис
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