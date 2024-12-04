Марченко о КХЛ: «Восток больше старается хитрить, а Запад более четкий, заточенный на физике. Разделение на сильные и слабые ушло – раньше было больше проходных матчей»

Алексей Марченко поделился мнение о разнице команд Востока и Запада в КХЛ.

– Если смотреть турнирную таблицу, то у команд Западной конференции больше набранных очков. Есть такое чувство, что Запад все-таки сильнее?

– В прошлом году я тоже об этом думал, но в прошлом сезоне в полуфиналах играли три команды с Востока.

Хоккей немного отличается – это точно. Там больше команд, заточенных на физику: ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», СКА.

Восток, мне кажется, больше старается хитрить, а Запад более четкий, скажем так. Это мое мнение.

– Насколько важен каждый матч в регулярке? Есть примеры, когда команды выходят в плей-офф с первого места и довольно быстро вылетают.

– Я считаю, что, если ты не будешь выигрывать, у тебя не выработается привычка побеждать. Когда ты выигрываешь, ты на хорошем ходу, ты ощущаешь чувство победы.

А выходить на игру с мыслями, что я в плей-офф соберусь... Так никто не собирается. Не бывает такого, что мы ерундой в регулярке позанимаемся, а потом всех обыграем.

Разделение на сильные и слабые команды сейчас ушло.

Даже «Сочи» дает бой. С «Адмиралом» два матча сыграли – ничего простого не было. Раньше было больше проходных матчей, – сказал защитник «Ак Барса » Алексей Марченко .