Гатиятулин провел 400-й матч в КХЛ. Он 15-й тренер в истории, достигший этой отметки

Тренер Анвар Гатиятулин провел 400-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Матч регулярного чемпионата против «Динамо» (5:4) стал для главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина 400-м в лиге.

Он стал 15-м тренером в истории КХЛ , достигшим этой отметки.

Ранее Гатиятулин возглавлял «Трактор». Матч с «Динамо» стал для него 30-м во главе «Ак Барса ».

Всего в его активе 358 игр в регулярных чемпионатах и 42 матча в плей-офф.