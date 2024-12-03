Гатиятулин провел 400-й матч в КХЛ. Он 15-й тренер в истории, достигший этой отметки
Тренер Анвар Гатиятулин провел 400-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Матч регулярного чемпионата против «Динамо» (5:4) стал для главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина 400-м в лиге.
Он стал 15-м тренером в истории КХЛ, достигшим этой отметки.
Ранее Гатиятулин возглавлял «Трактор». Матч с «Динамо» стал для него 30-м во главе «Ак Барса».
Всего в его активе 358 игр в регулярных чемпионатах и 42 матча в плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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