Дитц получит 20 млн рублей от «Автомобилиста» за остаток сезона (Артур Хайруллин)

Даррен Дитц заработает 20 млн рублей в «Автомобилисте» за остаток сезона.

Ранее 31-летний защитник подписал контракт с клубом из Екатеринбурга до конца нынешнего сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Дитц получит по договору 20 миллионов рублей.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету защитника 18 матчей за «Авангард » и 4 (1+3) очка при полезности «минус 8».