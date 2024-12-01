Дитц получит 20 млн рублей от «Автомобилиста» за остаток сезона (Артур Хайруллин)
Даррен Дитц заработает 20 млн рублей в «Автомобилисте» за остаток сезона.
Ранее 31-летний защитник подписал контракт с клубом из Екатеринбурга до конца нынешнего сезона.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Дитц получит по договору 20 миллионов рублей.
В нынешнем регулярном чемпионате на счету защитника 18 матчей за «Авангард» и 4 (1+3) очка при полезности «минус 8».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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