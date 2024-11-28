Десятков после 0:4 от «Салавата»: «Витязь» будет добирать очки дома, возвращать уверенность. Сказал ребятам – нужно заново родиться, поверить в себя»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков подвел итоги игры с «Салаватом».

Подмосковный клуб потерпел поражение со счетом 0:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее «Витязь» проиграл на выезде «Локомотиву» (1:2 ОТ) и «Спартаку» (4;5 ОТ).

«Игра сегодня разбилась на отрезки с нашей стороны. Первый период мы достаточно неплохо играли. Не хватило забитой шайбы, чтобы раскрыть соперника. Естественно, нельзя удаляться против команды, которая имеет такое большинство.

Что нам сегодня «Салават » показал и доказал. Не забросив ни одной шайбы – такая игра не приносит каких-то дивидендов. Могла ли выбить четырехдневная пауза команду из колеи? Не сколько четырехдневная пауза, а концовка того матча со «Спартаком».

Я ребятам сейчас сказал, что нужно заново родиться, поверить в себя, поверить в свои силы. Сегодня увидели серийность пропущенных шайб. В целом, из этой длинной поездки мы везем 50 процентов очков – это неплохой результат. Дома будем добирать и возвращать уверенность в своих силах.

Дебют Макеева? Видно, что ему еще не хватает игрового тонуса, но, ничего, наберет. Парень он опытный. Нам нужна помощь в атаке, в завершающей стадии, что у него было в прошлом. Надеюсь, будет и в будущем», – сказал Десятков.