Козлов о 4:0 с «Витязем»: «Салават» был командой, против которой тяжело играть. Все делали правильные вещи, помогли Самонову сыграть на ноль»
Уфимская команда дома одержала победу со счетом 4:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Тяжелый матч, соперник – хорошая организованная команда. Нам было тяжеловато в начале, мы вернулись с выезда, так что у ребят не было того движения, которое хотелось бы видеть.
Но игроки правильно действовали, был момент во втором периоде, где соперник накладывал смены, но мы смогли выстоять. «Витязь» – быстрая крепкая команда и хорошо атакует.
Очень важно, что все играли на команду и помогли Александру Самонову сыграть на ноль. Все делали правильные вещи, мы были той командой, против которой тяжело играть.
– Сегодня игру пропускали Никита Зоркин и Егор Сучков. Почему?
– У Никиты повреждение, Егор отдыхает и готовится к «Спартаку».
– Ливо вернулся в состав. Насколько довольны его игрой?
– Он пропустил какое-то время, игровой тонус уходит. Но для первого матча Джош хорошо смотрелся. Рады, что он снова в составе.
– Третий период можно ли назвать немного пассивным?
– Если вспомнить первый период, то он тоже был осторожным с обеих сторон. Обе команды старались не нарваться на контратаку. То, что забили быстрые голы, – это здорово, это и решило исход матча.
В третьем у нас было достаточно шансов, было большинство, не думаю, что мы ушли от нашего рисунка, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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