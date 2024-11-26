Форвард «Тампы» Хэйгл сделал 5 ассистов в матче с «Колорадо». Он повторил рекорд НХЛ по их числу в 1-м периоде – 4

Форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл сделал 5 ассистов в матче с «Колорадо».

26-летний нападающий был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (8:2).

4 из 5 результативных передач Хэйгл сделал в первом периоде. Это повторение рекорда лиги по числу ассистов в стартовой 20-минутке.

Хэйгл присоединился еще к 14 игрокам с таким достижением. Уэйн Гретцки сделал это дважды (1983, 1988 годы).

Также в список входят Микки Роуч (1921), Фил Гойетт (1963), Бобби Орр (1972), Брэд Парк (1979), Пол Малви (1980), Мариан Штястны (1982), Рэй Нойфелд (1985), Марио Лемье (1995), Уэндел Кларк (1996), Эрик Линдрос (1997), Адам Оутс (1998), Павол Демира (2005) и Ростислав Клесла (2013).

По общему числу ассистов за игру Хэйгл повторил рекорд «Тампы». Ранее по 5 передач раздавали Марк Рекки (2009), Мартен Сен-Луи (2010) и Даррен Рэддиш (2024).

В текущем сезоне у Брэндона стало 26 (9+17) очков в 20 играх.