Проспект «Торонто» Истон Коуэн набирает очки 54 матча подряд.

19-летний форвард «Лондон Найтс » был задрафтован под 28-м общим номером в 2023 году и сейчас выступает в юниорской лиге Онтарио (OHL).

Его достижение – второе по продолжительности в истории OHL. Рекорд установил Даг Гилмор в сезоне-1982/83. Позже Гилмор играл за «Мэйпл Лифс » и был капитаном команды.

Отметим, что если Коуэн побьет рекорд, то он не будет засчитан как официальный, поскольку серия игрока длится второй сезон. Лига учитывает только результаты в рамках одного чемпионата.

За 54 матча нападающий набрал 91 (37+54) очко.

«Лондон» выиграл лигу Онтарио, Газизов стал чемпионом. Проспект «Торонто» Коуэн – самый ценный игрок плей-офф с 34 очками в 18 играх