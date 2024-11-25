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Проспект «Торонто» Коуэн набирает очки 54 матча подряд. До повторения рекорда OHL – 1 игра

Проспект «Торонто» Истон Коуэн набирает очки 54 матча подряд.

19-летний форвард «Лондон Найтс» был задрафтован под 28-м общим номером в 2023 году и сейчас выступает в юниорской лиге Онтарио (OHL).

Его достижение – второе по продолжительности в истории OHL. Рекорд установил Даг Гилмор в сезоне-1982/83. Позже Гилмор играл за «Мэйпл Лифс» и был капитаном команды.

Отметим, что если Коуэн побьет рекорд, то он не будет засчитан как официальный, поскольку серия игрока длится второй сезон. Лига учитывает только результаты в рамках одного чемпионата.

За 54 матча нападающий набрал 91 (37+54) очко.

«Лондон» выиграл лигу Онтарио, Газизов стал чемпионом. Проспект «Торонто» Коуэн – самый ценный игрок плей-офф с 34 очками в 18 играх

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
Истон Коуэн
logoТоронто
logoюниорская лига Онтарио
logoЛондон Найтс
logoНХЛ
Даг Гилмор
рейтинги
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