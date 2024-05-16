«Лондон» выиграл лигу Онтарио, Газизов стал чемпионом. Проспект «Торонто» Коуэн – самый ценный игрок плей-офф с 34 очками в 18 играх

Теги Торонто НХЛ юниорская лига Онтарио Лондон Найтс Ошава Руслан Газизов Истон Коуэн Хоккей

«Лондон Найтс» выиграл чемпионат в юниорской лиге Онтарио.

Клуб одержал победу в чемпионате юниорской лиги Онтарио, переиграв «Ошаву» со счетом 4-0 в финальной серии (7:1 – в четвертом матче).

«Лондон» выиграл турнир в пятый раз в истории. Команда примет участие в розыгрыше Мемориального кубка.

Самым ценным игроком плей-офф назван нападающий «Лондона» Истон Коуэн. Проспект «Торонто» набрал 34 (10+24) очка в 18 матчах плей-офф.

Чемпионом в составе «Лондона» стал россиянин Руслан Газизов. Форвард набрал 14 (7+7) баллов в 15 играх плей-офф.

Добавим, что впервые в истории все финальные серии в канадских юниорских лигах завершились за четыре игры.

В Западной хоккейной лиге «Муз Джо» обыграл «Портленд Уинтерхокс» (4-0 в серии), в лиге Квебека – «Драммондвиль» переиграл «Бэ-Комо» (4-0 в серии).

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