Ларионов об игре «Торпедо» – «Динамо» Минск на стадионе «Нижний Новгород»: «Мне сказали, что матч не состоится. Я не знаю причин. Были какие-то упущения или что-то еще, может быть»

Игорь Ларионов рассказал, что матч «Торпедо» на футбольном стадионе не состоится.

Ранее сообщалось , что игру Фонбет Чемпионата КХЛ «Торпедо » – «Динамо » Минск планируют провести на футбольном стадионе «Нижний Новгород» в январе.

«Я бы рассказал вам о многих вещах, как это делается, как эти игры организовываются, как они делаются, как они дают толчок по популяризации хоккея в нашей стране. Но, к сожалению, мне сказали, что этот матч не состоится. Я не знаю причин.

Мне никто ничего не говорил. Поэтому я вообще не в курсе. Я слышал, что планировался матч 4 января. Но эти игры должны планироваться в апреле месяце. За шесть месяцев, даже, может быть, раньше, за восемь месяцев до той игры.

К сожалению, где-то были какие-то, может быть, упущения или что-то еще, но, скорее всего, этого матча не будет», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов .

На стадионе «Нижний Новгород» проводит свои домашние матчи клуб Мир РПЛ «Пари НН».