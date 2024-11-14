Ларионов об игре «Торпедо» – «Динамо» Минск на стадионе «Нижний Новгород»: «Мне сказали, что матч не состоится. Я не знаю причин. Были какие-то упущения или что-то еще, может быть»
Ранее сообщалось, что игру Фонбет Чемпионата КХЛ «Торпедо» – «Динамо» Минск планируют провести на футбольном стадионе «Нижний Новгород» в январе.
«Я бы рассказал вам о многих вещах, как это делается, как эти игры организовываются, как они делаются, как они дают толчок по популяризации хоккея в нашей стране. Но, к сожалению, мне сказали, что этот матч не состоится. Я не знаю причин.
Мне никто ничего не говорил. Поэтому я вообще не в курсе. Я слышал, что планировался матч 4 января. Но эти игры должны планироваться в апреле месяце. За шесть месяцев, даже, может быть, раньше, за восемь месяцев до той игры.
К сожалению, где-то были какие-то, может быть, упущения или что-то еще, но, скорее всего, этого матча не будет», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
На стадионе «Нижний Новгород» проводит свои домашние матчи клуб Мир РПЛ «Пари НН».
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