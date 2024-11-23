«Самый главный вопрос – тебя никто в команде не обижает?». Мама Дер-Аргучинцева взяла интервью у сына в перерыве матча «Трактора»

Мама Семена Дер-Аргучинцева взяла интервью у сына в матче с «Трактора».

Уральский клуб проводит матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня ». В этой игре на форме хоккеистов команды помещены шевроны в честь Дня матери.

В первом перерыве матча у Семена Дер-Аргучинцев интервью взяла его мама.

– С нами нападающий Семен Дер-Аргучинцев и мой сынок. Семен, как ты оцениваешь первый период?

– Неплохо. Играли хорошо, но счет пока 1:1, будем стараться дальше.

– Почему не забил?

– Стараюсь.

– Как оцениваешь поддержку болельщиков?

– Тут всегда болеют очень хорошо.

– Самый главный вопрос – тебя никто в команде не обижает?

– Нет, никто. Никто не обижает, – ответил с улыбкой нападающий «Трактора » Семен Дер-Аргучинцев.