«Самый главный вопрос – тебя никто в команде не обижает?». Мама Дер-Аргучинцева взяла интервью у сына в перерыве матча «Трактора»
Мама Семена Дер-Аргучинцева взяла интервью у сына в матче с «Трактора».
Уральский клуб проводит матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня». В этой игре на форме хоккеистов команды помещены шевроны в честь Дня матери.
В первом перерыве матча у Семена Дер-Аргучинцев интервью взяла его мама.
– С нами нападающий Семен Дер-Аргучинцев и мой сынок. Семен, как ты оцениваешь первый период?
– Неплохо. Играли хорошо, но счет пока 1:1, будем стараться дальше.
– Почему не забил?
– Стараюсь.
– Как оцениваешь поддержку болельщиков?
– Тут всегда болеют очень хорошо.
– Самый главный вопрос – тебя никто в команде не обижает?
– Нет, никто. Никто не обижает, – ответил с улыбкой нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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