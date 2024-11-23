Фото
3

«Трактор» сыграет против «Куньлуня» с шевронами на форме в честь Дня матери

«Трактор» сыграет с шевронами на форме в честь Дня матери.

Уральская команда встретится против «Куньлуня» в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Трактор» проведет матч с шевронами на форме в честь Дня матери.

В России День матери отпразднуют 24 ноября.

Фото: t.me/hctraktor

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Трактора»
logoТрактор
logoКХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
фото
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Спартак» примет «Витязь», «Трактор» сыграет с «Куньлунем», «Локомотив» против «Торпедо», «Ак Барс» в гостях у «Северстали»
30сегодня, 08:20
«Авангард» обменяет форварда Макеева в «Витязь» на защитника Воронкова
821 минуту назад
Вячеслав Фетисов: «Я фанат Валиевой. Девочка пострадала ни за что, несправедливость ощущает больше, чем кто-либо»
2430 минут назад
Меркли перешел в «Авангард» из «Куньлуня» за 25 млн рублей. Защитник набрал 8 очков в 19 матчах сезона КХЛ
1647 минут назад
Вячеслав Козлов о Рябкине: «Он не готов к КХЛ – не только мое мнение, но всех тренеров. По скорости пока не успевает. Он сказал: «Я лучше здесь буду сидеть, чем в молодежке»
458 минут назад
Форвард «Юты» Макбэйн после эпизода с травмой Овечкина «подавлен и опустошен» (Эллиотт Фридман)
50сегодня, 09:33
Третьяк о популяризации хоккея: «Мы скромные и многое забываем, а победы сплачивают. Иностранцы не стесняются и напоминают о своих. Не все обрадуются Кубку Стэнли – у нас же есть КХЛ»
18сегодня, 09:32
Фетисов о Капризове и Кучерове: «Пытаемся тренировать по канадским или скандинавским методикам – получаются как печеньки. Эти получали радость от игры – и превратились в монстров»
24сегодня, 08:46
НХЛ. «Филадельфия» против «Чикаго», «Флорида» примет «Колорадо», «Тампа» – «Даллас», «Рейнджерс» в гостях у «Эдмонтона», «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси»
9сегодня, 07:58
Травмированный Овечкин посетил матч «Вашингтона» и «Бостона» в НБА. Он выпил пива и сделал фото с баскетбольным мячом
30сегодня, 07:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Шарипзянов о трансферах «Авангарда»: «Нужно бороться за позицию в команде, чтобы одно место подгорало. Клуб хочет бороться не за плей-офф, а за Кубок Гагарина»
11 минут назад
«Куньлунь» подпишет защитника «Северстали» Душака (Алексей Потапов)
3сегодня, 09:01
Строительная готовность новой арены «Торпедо» достигла 75%. Об этом сообщил Губернатор Нижегородской области
2сегодня, 08:37
Бонино подписал контракт с «Олимпией» из Любляны. Форвард провел 868 матчей в НХЛ и выиграл 2 Кубка Стэнли
5сегодня, 08:24
Шарипзянов про «Авангард»: «Судя по подписаниям, надо уже брать себя в руки. Нужно задуматься о решениях – смотреть долго никто не будет»
5сегодня, 08:12
Бантинг о драке Кросби: «Никогда не хочется, чтобы он дрался, но у «Питтсбурга» стало больше энергии. Это говорит о нем как о лидере»
3сегодня, 07:40
Салливан о том, что Джерри часто пропускает после первого же броска: «Это происходит за счет миллиона разных способов. Можете объяснить сегодняшний гол? Я не могу»
2сегодня, 06:50
Александров забросил 6-ю шайбу в сезоне АХЛ. Он и Дворски набрали больше всех очков в фарме «Сент-Луиса» – по 12
2сегодня, 04:55
Владарж об успехах «Калгари»: «Мы – банда голодных ублюдков. Никому ничего просто так не отдадим»
3сегодня, 04:45
Бедард о безголевой серии из 11 игр: «Сложная ситуация, теряется уверенность. Есть разочарование, надеюсь, что вновь найду свою игру»
5сегодня, 04:30