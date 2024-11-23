«Трактор» сыграет против «Куньлуня» с шевронами на форме в честь Дня матери
«Трактор» сыграет с шевронами на форме в честь Дня матери.
Уральская команда встретится против «Куньлуня» в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Трактор» проведет матч с шевронами на форме в честь Дня матери.
В России День матери отпразднуют 24 ноября.
Фото: t.me/hctraktor
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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