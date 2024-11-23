«Трактор» сыграет против «Куньлуня» с шевронами на форме в честь Дня матери

«Трактор» сыграет с шевронами на форме в честь Дня матери.

Уральская команда встретится против «Куньлуня » в игре Фонбет чемпионата КХЛ . «Трактор » проведет матч с шевронами на форме в честь Дня матери. В России День матери отпразднуют 24 ноября. Фото: t.me/hctraktor