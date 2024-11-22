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  • Барбашев сделал две передачи и стал второй звездой матча с «Оттавой». У форварда «Вегаса» 19 очков в 20 матчах сезона НХЛ
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Барбашев сделал две передачи и стал второй звездой матча с «Оттавой». У форварда «Вегаса» 19 очков в 20 матчах сезона НХЛ

Иван Барбашев признан второй звездой матча против «Оттавы».

«Вегас» обыграл «Сенаторс» (3:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев сделал две результативные передачи и стал второй звездой встречи.

Он также заработал показатель полезности «плюс 1», нанес два броска по воротам и провел на льду 15:34 (0:50 – в большинстве).

В этом сезоне Барбашев набрал 19 (8+11) баллов в 20 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoИван Барбашев
logoВегас
logoНХЛ
logoОттава
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