Барбашев сделал две передачи и стал второй звездой матча с «Оттавой». У форварда «Вегаса» 19 очков в 20 матчах сезона НХЛ
Иван Барбашев признан второй звездой матча против «Оттавы».
«Вегас» обыграл «Сенаторс» (3:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев сделал две результативные передачи и стал второй звездой встречи.
Он также заработал показатель полезности «плюс 1», нанес два броска по воротам и провел на льду 15:34 (0:50 – в большинстве).
В этом сезоне Барбашев набрал 19 (8+11) баллов в 20 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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