Марченко сделал 2 передачи в матче с «Тампой». У него 18 очков и «+7» в 19 играх
Кирилл Марченко сделал 2 передачи в матче с «Тампой».
Форвард «Коламбуса» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (7:6 ОТ).
В текущем сезоне у 24-летнего россиянина стало 18 (6+12) очков в 19 играх при полезности «+7».
Сегодня Марченко (16:38, 0:49 – в большинстве, «+2») также отметился 3 бросками в створ (еще 1 – не в створ), 1 силовым приемом и 1 перехватом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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