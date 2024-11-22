Марченко сделал 2 передачи в матче с «Тампой». У него 18 очков и «+7» в 19 играх

Кирилл Марченко сделал 2 передачи в матче с «Тампой».

Форвард «Коламбуса » дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (7:6 ОТ).

В текущем сезоне у 24-летнего россиянина стало 18 (6+12) очков в 19 играх при полезности «+7».

Сегодня Марченко (16:38, 0:49 – в большинстве, «+2») также отметился 3 бросками в створ (еще 1 – не в створ), 1 силовым приемом и 1 перехватом.