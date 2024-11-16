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Вратарь «Питтсбурга» Джерри пропустил 5 шайб от «Коламбуса» в первом матче после командировки в АХЛ

Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри пропустил 5 шайб от «Коламбуса».

«Пингвинс» уступили «Блю Джекетс» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

29-летний канадец сыграл в лиге впервые за месяц. Он провел 2 недели в командировке в АХЛ, куда был отправлен набирать форму (5 игр, 4 победы, 92,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,16). 

Сегодня Тристан отразил 33 из 38 бросков «Коламбуса». В 4 играх в текущем сезоне НХЛ у него 1 победа при 84,7% сэйвов и коэффициенте надежности 5,36. 

У Джерри остается 4 сезона (включая текущий) по контракту с кэпхитом 5,375 миллиона долларов за сезон.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoПиттсбург
logoКоламбус
logoНХЛ
logoАХЛ
logoУилкс-Бэрри
logoТристан Джерри
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