Вратарь «Питтсбурга» Джерри пропустил 5 шайб от «Коламбуса» в первом матче после командировки в АХЛ

Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри пропустил 5 шайб от «Коламбуса».

«Пингвинс» уступили «Блю Джекетс» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

29-летний канадец сыграл в лиге впервые за месяц. Он провел 2 недели в командировке в АХЛ , куда был отправлен набирать форму (5 игр, 4 победы, 92,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,16).

Сегодня Тристан отразил 33 из 38 бросков «Коламбуса ». В 4 играх в текущем сезоне НХЛ у него 1 победа при 84,7% сэйвов и коэффициенте надежности 5,36.

У Джерри остается 4 сезона (включая текущий) по контракту с кэпхитом 5,375 миллиона долларов за сезон.