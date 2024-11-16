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Десятков о 4:6 от Минска: «Сорок минут игра проходила под диктовку «Витязя». Не достучался до ребят после второго периода»

Павел Десятков оценил поражение от минского «Динамо» (4:6).

«Сорок минут игра проходила под нашу диктовку. Дальше... Нужно сказать, что есть зона ответственности за поражение. Ответственность возьму на себя. Почему? Не достучался после второго периода до своих ребят. Часть ребят вышла играть на результат, а часть – на свою статистику. В этом моя вина. Нужно быть честным и мужественным, признать, что поражение тренерское.

Кроме первой игры, все матчи с Минском были примерно одинаковые. Сильный соперник, сейчас слабых и нет, лига ровная, решают нюансы. Единственное, что количество игр на коротком участке дает о себе знать, может, это не так интересно. Но в плей-офф играем еще быстрее. 

Не сказал бы, что идет какой-то отрезок важнейший чемпионата. Для нас с самого начала каждая игра важная. Понятно, что игры внутри конференции, игры за плей-офф с прямыми конкурентами имеют свой отпечаток. Но это все равно два очка, они либо есть у тебя в копилке, либо нет», – сказал тренер «Витязя».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoВитязь
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoПавел Десятков
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