Квартальнов о 6:4 с «Витязем»: «У минского «Динамо» все сложилось хорошо, но слабо провели первый период, во втором не все получалось»

Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Витязем» (6:4).

«Наверное, третий период – это такая хорошая была игра. Уже концовка второго периода была хорошей, вернулись в игру, но сразу пропустили четвертый гол. Хороший третий период, лидеры взяли все в свои руки, довели до победы. Такие вещи очень радуют. Но скажу, что пару периодов мы играли тяжело, неважнецки.

Мы не только Шипачеву даем отдохнуть. И в следующем матче кому-то дадим. Долгий сезон, да и годы у Вадима, но хорошие годы. Сейчас можно говорить, что все сложилось. Однако Вадим и прошлый матч неплохо играл, мы проиграли в овертайме, но он здорово сыграл. Он спокойно воспринял, это была просто ротация.

Вельмакин в конце нам помог, сделал пару хороших сейвов. Дал нам два очка. Я его похвалил за это при ребятах.

У соперника есть быстрые ребята, даже побыстрее наших игроков. Контратаки разящие не давали нам свободы в первом периоде. У нас было много невынужденного брака в передачах. Хочу думать только о своей команде. Сегодня все сложилось хорошо, но слабо провели первый период, во втором не все получалось», – сказал тренер «Динамо » Минск.