«Удаления в конце игры или в зоне соперника – за это в нашей стране надо наказывать рублем. И мы к этому придем». Ларионов после 2:3 от «Салавата»
Сегодня «Торпедо» уступило «Салавату Юлаеву» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:3 ОТ).
«У нас были яркие моменты и вспышки. Яркая игра была во втором периоде. Хочется, чтобы вся игра была без удалений, чтобы использовать все четыре звена. Удаления в конце игры или в зоне соперника – за это в нашей стране надо наказывать рублем. И мы к этому придем.
Не все плохо, бригады меньшинства сыграли здорово. Но играя в большинстве «пять на три», нужно забивать. Этому компоненту мы уделяем много внимание. К сожалению, это не работает. Возможно нужно уйти к простоте.
Антона Берлева рассматривали на эту игру, но нам были нужны быстрые фланги, а в центре кого-то менять не было вариантов. Сергей Гончарук был 13-м нападающим из-за того, что у нас есть конкуренция. Нужно завоевывать то место, где он хочет быть», – сказал главный тренер «Торпедо».
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