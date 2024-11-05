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«Амур» может назначить Алексея Заварухина на пост главного тренера (Алексей Потапов)

Алексей Заварухин может возглавить «Амур».

Дальневосточный клуб ведет переговоры со специалистом, об этом сообщил двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

По ходу этого сезона «Амур» уволил Андрея Мартемьянова с поста главного тренера.

В прошлом сезоне Алексей Заварухин возглавил «Трактор» в ходе чемпионата и дошел с командой полуфинала Кубка Гагарина.

На данный момент «Амур» находится на 12-й позиции в таблице Восточной конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
logoТрактор
logoАмур
logoАлексей Заварухин
logoКХЛ
logoАлексей Потапов
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