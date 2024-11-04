Илья Ковальчук: «Главное поражение для меня – на Олимпиаде в Сочи от финнов. Я потом многое проанализировал, поменял подготовку. Неудачи мотивируют»
Илья Ковальчук назвал поражение от Финляндии на ОИ-2014 главным в своей карьере.
Сборная России проиграла Финляндии (1:3) в четвертьфинале Олимпиады-2014.
«Неудачи мотивируют. Главное для меня поражение – на Олимпиаде в Сочи от финнов в четвертьфинале.
Я потом многое проанализировал и даже поменял подготовку», – сказал бывший нападающий сборной России Илья Ковальчук.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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