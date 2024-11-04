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  • Илья Ковальчук: «Главное поражение для меня – на Олимпиаде в Сочи от финнов. Я потом многое проанализировал, поменял подготовку. Неудачи мотивируют»
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Илья Ковальчук: «Главное поражение для меня – на Олимпиаде в Сочи от финнов. Я потом многое проанализировал, поменял подготовку. Неудачи мотивируют»

Илья Ковальчук назвал поражение от Финляндии на ОИ-2014 главным в своей карьере.

Сборная России проиграла Финляндии (1:3) в четвертьфинале Олимпиады-2014.

«Неудачи мотивируют. Главное для меня поражение – на Олимпиаде в Сочи от финнов в четвертьфинале.

Я потом многое проанализировал и даже поменял подготовку», – сказал бывший нападающий сборной России Илья Ковальчук.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИлья Ковальчук
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСочи-2014
logoолимпийский хоккейный турнир
ТАСС
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