Овечкин и Малкин уходят, Кучерову уже 30. Кто за ними?

Разбираемся, так ли все плохо.

В сентябре я делился тревогой : «Олимпиада-2026, чешутся руки, ну как так – Кучеров и без Игр? Проговорите это вслух. А с другой стороны – каким там будет наш топ-6?».

И понятно, что эксперты по всем вопросам видят Россию фаворитом любого из проводимых на планете турниров, но ведь более конкретные виртуальные прикидки показывают: лучший состав России в 2026-м – гарантированный визит к терапевту с жалобами на острую головную боль.

Проблемы нет только с вратарями (и с их зарплатами тоже), можно даже отдавать в аренду. Про центров мы уже забыли и даже не говорим , защитников впритык (подтвердил Влад Гавриков ), по краям – дефицит на самых многолюдных в прошлом позициях.

Не то чтобы в прошлые десятилетия у России происходили драки за попадание в топ-6 сборной, но этот топ-6 вдохновлял и в какие-то сезоны даже пугал. Вспомните ситуацию за два года до Сочи-2014: Малкин и Дацюк в центре, а – дальше Овечкин, Ковальчук, Семин, Радулов – крутите как хотите, господа тренеры, нам все равно будет хорошо.

В результате было нехорошо, но это уже другой вопрос.

И тут мы подходим к главному: а действительно ли Россия сейчас переживает дефицит с топ-талантом? Нет ли тут эффекта травы, которая раньше была зеленее? Врут ли в этом смысле прикидки, и можно ли оценить дистанцию последних лет, сравнить разные эпохи в смысле насыщенности нашего хоккея топ- и экстра-талантом?

Думаю, что закрыть этот вопрос невозможно. А вот оценить то, что можно оценить, и взвесить существенные факты – реально еще как. Это я и попробую сделать, как и всегда делаю в телеграм-канале .

Итак, отвечаем на вопрос:

Что в России происходит с топ-талантом?

Очевидно, начать нужно с более конкретной разметки самого понятия топ-таланта.

Тут можно коротко: мы ищем овечкиных, малкиных и кучеровых. Не просто игроков, которые заслуживают шанса в топ-сборной или могут закрыть какую-то позицию в ней. Не игроков из широкого списка кандидатов. Мы ищем звезд, лидеров, игроков ядра, вокруг которых и строятся их команды – что клубная, что сборная.

И мы все знаем, где искать этих игроков: в списке бомбардиров НХЛ. В последнее время наши лучшие хоккеисты играют там и там же попадают в бомбардирские топы – если они действительно лучшие.

Какой должна быть формальная отсечка этого топа? Я бы очертил линию в топ-50. Конечно, лучшее место для таланта – это топ-20 и даже топ-10, но и у лучших бывают разные сезоны – выпасть за границы первой тридцатки в целом нормально.

В любом случае населенность такого списка помогает оценить глубину хоккейного топ-таланта страны.

И эта отметка позволяет включать защитников, которые, обладая такой результативностью, должны считаться топ-игроками. Сейчас в России таких не очень много, но они были – в 50 лучших бомбардиров сезона попадали Зубов и Гончар.

Вот что показывает динамика числа русских бомбардиров в топ-50 сезонов НХЛ в целом 21 веке.

Пара заметок:

1. Могут смутить масштабы: график работает с единицами игроков, измерение происходит в пределах десятки. Но ведь мы во вселенной супергероев, в которой каждая единица реально важна. Опять же, представьте сборную России на ЧМ-2012 без Малкина (лучший бомбардир НХЛ сезона-11/12).

2. Я понимаю все условности и некоторую субъективность такого графика: кто-то может быть 51-м бомбардиром, а кто-то выпадает из-за травмы (как Кучеров две регулярки подряд), но все же на длинную дистанцию оба фактора влияют слабее. Топ-игрок не может быть травмирован всегда – он непременно возвращается в топ-50. Если же он травмирован постоянно, то выпадает из списка.

Кое-какие закономерности тут видно довольно неплохо – особенно если обозначить принципиальные для количества русского топ-таланта в НХЛ даты.

Смотрите, что тут у нас:

1. Самое большое и длительное на сегодня падение случилось между сезонами 2009/10 и 2013/14 – и да, началось после открытия КХЛ. Все очевидно: в Россию вернулись, например, Радулов и Жердев (который мог бы быть в топ-50 в какой-то момент). И самое главное, в 2013-м уехал Ковальчук, который всю карьеру был близок к топ-5 бомбардиров НХЛ.

2. Первый мощный отрезок – остатки величия Буре-Федорова-Могильного + вклад следующего поколения (Козлов, Дацюк).

3. Резкое падение – окончательный уход Федорова / Буре.

4. Рост после локаута – начало эпохи Овечкина / Малкина / Ковальчука.

5. Пика русское присутствие достигает в сезоне-2017/18: Овечкин и Малкин (а с ними и Радулов) еще на продленном прайме, но уже в деле Кучеров и компания из Баффало-2011.

6. Наконец, то, что нас интересует больше всего – падение в 2021-м и падение в 2024-м. Конечно, так графически обозначается уход Ови и Малкина с большой сцены.

Прошлую регулярку мы закончили не в самой низкой точке века (по 2 игрока – в сезонах-2010/11 и 2013/14), но подозрительно низко к ней. И тут важны детали: три человека в списке топ-50 прошлого сезона – это Кучеров (номер 1) Панарин (4) и Капризов (11). Двоим из них за тридцать – то есть их карьерная траектория уже не идет наверх.

И тут посмотрим третий график: количество русских в топ-30. Да, тут разброс вообще микроскопический – от 3 до 5, но в рамках топ-30 каждый игрок имеет огромное значение вообще без всяких оговорок.

И как мне кажется, тут динамика еще иллюстративнее.

Заметки:

1. Период первого спада: Малкин и Овечкин бьются при поддержке стареющего Дацюка.

2. 2014-2018 годы – золотое время. Малкин и Овечкин еще в топе, Кучеров, Тарасенко, Панарин и Кузнецов созрели для больших дел.

3. Второй спад: ушли Малкин и Овечкин, фартожопые проходят пик, а на их уровень поднимается только Капризов.

Условно говоря, мы находимся в точке начала схода поколения ранних 90-х. Кузнецов уже уехал в СКА, Тарасенко еще играет, но кажется, что его функционал уже преобразился и Володя перестал быть одним из первых снайперов лиги (хотел бы тут ошибиться).

То, что Кучеров и Панарин играют так долго и так элитно – супер. Но с точки зрения будущего нас волнуют следующие поколения.

Сейчас важно, кто идет за ними – и, в принципе, уже должно быть понятно, кто претендует на участие в топ-30 бомбардиров НХЛ в следующие 10 лет.

Сейчас в самом соку ребята помоложе – середины и второй половины 90-х, Капризов и компания (Бучневич, Ничушкин, Кузьменко, Барбашев). Кирилл рвется в топ-5 уже сейчас, но остальные вряд ли претендуют на топ-20 (хочется ошибиться) и точно не претендуют на дистанции.

Из графиков выше мы знаем: когда суперзвезды одного поколения пересекают отметку в 30, на подходе должны быть 20-24-летние парни. В НХЛ такие есть – Свечников, Марченко и Воронков. Но у Свечникова – одно появление в топ-50, перспективы остальных выглядят не такими радужными.

За ними? Дорофеев, Мирошниченко, Мичков и, допустим, Демидов. Мирошниченко на днях отправили в АХЛ, где он уже провел прошлый сезон. Последим. Но группа не выглядит такой уж широкой, правда?

В целом это могло бы и не быть проблемой – в прошлом десятилетии такой отрезок уже был, и он во многом объяснялся эффектом КХЛ.

Но я не вижу в КХЛ нападающих, которые готовы вписаться в топ-сборную прямо сейчас. Я вижу защитника Никишина и в теории подходящего нападающего Грицюка, чей талант СКА оценивает в 12 млн.

Это очень небольшой выбор: чтобы восстановить позиции, допустим, конца нулевых или 2018-го через три года, России нужно чтобы вся наша молодежь сыграла на уровне мечты. Всем парням удачи, но ведь так бывает очень редко.

И что, через три года у нас не будет топ-игроков?

В целом большие группы топ-талантов в России шли не очень плотно, но регулярно. Когда из обоймы суперзвезд вышли Федоров и Буре, туда пришли Ковальчук, Малкин и Овечкин.

Когда эти трое зашли за 30, в суперзвезды выбились Куч, Панарин и компания.

Сейчас за 30 зашли Кучеров и Панарин – и дальше нет группы очевидных кандидатов.

На самом деле, на основе этих простых графиков не стоит делать какого-то жестко пессимистического вывода. Очевидна только турбулентность, в которую наш хоккей заходит.

Может быть, мы просто в моменте смены поколений и, может быть, в этом цикле следующее поколение задержалось. Может быть, следующую группу талантов от нас скрывает тот факт, что молодежка не играет на МЧМ, и мы не сканируем выпуск по каждому году-двум. Все-таки когда Малкин и Овечкин достигли 25, за ними уже надвигалась большая группа талантов в диапазоне от Якупова до Гусева, которую мы отслеживали как раз по МЧМ.

И из которой к середине десятых раскачались Панарин, Кузнецов, Тарасенко и Кучеров. Пара сезонов – и в нашей топ-группе снова стало людно.

В любом случае: что на самом деле мы видим в этих графиках, станет понятно года через три. Прямо сейчас наше внимание направлено на Свечникова, Марченко, Грицюка, Мирошниченко, Никишина, Мичкова, Демидова, а также парней, которые немного ушли из-под радаров, но готовы прорваться.

Нет ощущения, что новый Кучеров где-то на подходе, но и у самого Кучерова на старте карьеры были тяжелые отрезки, и суперзвездой он стал совсем не сразу. У наших молодых время еще есть

Фото: Gettyimages.ru /Patrick Smith, Ronald Martinez, Martin Rose; РИА Новости /Григорий Сысоев