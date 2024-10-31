«Торонто» выменял Беннинга у «Сан-Хосе» за Лильегрена
«Торонто» выменял у «Сан-Хосе» защитника Мэтта Беннинга.
От «Шаркс» «Лифс» также получили выбор в 3-м раунде драфта НХЛ в 2025 году и пик в 6-м раунде в 2026-м.
Взамен «Сан-Хосе» достался защитник Тимоти Лильегрен. Кроме того, в результате сделки «Шаркс» получили два выбора в 3-м раунде драфта-2025, которые ранее принадлежали «Эдмонтону» и «Колорадо», а «Торонто» – возможность более раннего выбора.
В 7 матчах текущего чемпионата НХЛ Беннинг не отметился результативными действиями при полезности «минус 5». Лильегрен в этом сезоне провел лишь одну игру.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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