«Сан-Хосе» подписал Беннинга на 4 года и 5 млн долларов, Штурма на 3 года и 6 млн и Нутиваару на год и 1,5 млн

подписал Мэтта Беннинга, и Маркуса Нутиваару.

28-летний защитник Беннинг получил контракт на 4 года с кэпхитом 1,25 миллиона долларов.

В минувшем сезоне он выступал за (65 матчей в регулярном чемпионате , 0+11, «минус 24», среднее время 16:20).

28-летний защитник Нутиваара – контракт на год с кэпхитом 1,5 млн долларов. Еще по 50 тысяч игрок может заработать, если проведет 20, 30, 40, 50 и 60 матчей. Максимум за сезон – 1,75 млн.

В прошлом сезоне финн из-за травм сыграл только 1 матч за «Флориду».

27-летний форвард Штурм – контракт на 3 года с кэпхитом 2 млн долларов. Немец поиграл за «Миннесоту» и , с которым выиграл Кубок Стэнли. Со статистикой можно ознакомиться здесь.

Кроме того, «Шаркс» вернули 33-летнего вратаря Аарона Делла, игравшего за команду с 2016 по 2020 годы. С ним подписан двусторонний контракт на год (750 тысяч долларов в НХЛ и 350 тысяч в АХЛ при минимуме за сезон 400 тысяч).