Фиала не сыграл с «Сан-Хосе» из-за пропуска командного собрания. «Лос-Анджелес» проиграл 2:4

Кевин Фиала пропустил матч против «Сан-Хосе».

Нападающий «Лос-Анджелеса » не принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ из-за пропуска командного собрания.

«Кингс» уступили в матче – 2:4.

В нынешнем сезоне швейцарский хоккеист набрал 6 (4+2) очков при полезности «минус 4» в 9 матчах чемпионата.