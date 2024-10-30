Фиала не сыграл с «Сан-Хосе» из-за пропуска командного собрания. «Лос-Анджелес» проиграл 2:4
Кевин Фиала пропустил матч против «Сан-Хосе».
Нападающий «Лос-Анджелеса» не принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ из-за пропуска командного собрания.
«Кингс» уступили в матче – 2:4.
В нынешнем сезоне швейцарский хоккеист набрал 6 (4+2) очков при полезности «минус 4» в 9 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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