Овечкин – 1-я звезда матча с «Рейнджерс»: дубль, «плюс 2», 5 бросков и 17:47 на льду
Александр Овечкин признан первой звездой матча против «Рейнджерс».
«Вашингтон» был сильнее клуба из Нью-Йорка (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Российский капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин сделал дубль в первом периоде и стал первой звездой встречи.
Нападающий также заработал показатель полезности «плюс 2», нанес пять бросков по воротам, выполнил два силовых приема, один раз удалился на две минуты и провел на льду 17:47 (6:12 – в большинстве, 0:14 – в меньшинстве).
Второй звездой матча был признан Алексей Протас (1+2), третьей – Филип Хитил (1+0).
В этом сезоне Овечкин набрал 7 (4+3) очков в 8 матчах чемпионата при полезности «плюс 3» и среднем игровом времени 18:21.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости