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Гретцки о гонке Овечкина за рекордом: «Это вопрос времени – отличный хоккеист и великолепный снайпер. Ови, Босси, Курри и Халл не промахиваются по воротам»

Уэйн Гретцки высказался о погоне Александра Овечкинаа за его рекордом по голам в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» находится на второй позиции по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (854 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Это всего лишь вопрос времени – в конце нынешнего сезона, в начале следующего, в любое время. Я хочу сказать, что он отличный игрок. Он великолепный снайпер.

Посмотрите на таких парней, как Бретт Халл, Марио Лемье, Майк Босси. Они не промахивались по воротам. Если ты промахиваешься, то не можешь забить.

Ови, Босси, Яри Курри, Бретт Халл – они никогда не промахиваются по воротам. И это отличает великого снайпера от хорошего», – сказал Гретцки.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
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