Гретцки поддерживает Овечкина в гонке за рекордом. Александр сказал: «Когда у меня спад, он пишет: «Не переживай. Все придет». Уэйн на моей стороне»

Александр Овечкин заявил о поддержке Уэйна Гретцки в гонке за рекордом.

Капитан «Вашингтона » находится на второй позиции по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (854 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Это здорово. Даже когда у меня спад [в игре], он иногда пишет мне и говорит: «Не переживай. Все придет». Он на моей стороне.

Если такой человек болеет за меня – это очень круто. Он лучший хоккеист и отличный человек. Он поддерживает меня, и это очень круто», – сказал Александр Овечкин .