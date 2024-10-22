Гретцки поддерживает Овечкина в гонке за рекордом. Александр сказал: «Когда у меня спад, он пишет: «Не переживай. Все придет». Уэйн на моей стороне»
Александр Овечкин заявил о поддержке Уэйна Гретцки в гонке за рекордом.
Капитан «Вашингтона» находится на второй позиции по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (854 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Это здорово. Даже когда у меня спад [в игре], он иногда пишет мне и говорит: «Не переживай. Все придет». Он на моей стороне.
Если такой человек болеет за меня – это очень круто. Он лучший хоккеист и отличный человек. Он поддерживает меня, и это очень круто», – сказал Александр Овечкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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