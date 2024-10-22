Плющев о ЦСКА: «Выводы не сделаны по прошлому сезону – выглядят очень неубедительно. Состав неплохой, но технико‑тактическая работа не на высоком уровне»

Владимир Плющев высказался относительно выступлений ЦСКА в сезоне КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева находится на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции.

– Все то, что сейчас творится с ЦСКА , – это отголоски весны прошлого сезона.

– Когда это закончится?

– На этот вопрос ответят только руководители клуба.

Те выводы, которые надо было сделать по прошлому сезону, пока не сделаны, команда выглядит очень неубедительно.

Самое интересное, что состав у них неплохой и по функциональному состоянию, моторике, но технико‑тактическая работа, увы, не на высоком уровне, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.