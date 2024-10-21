Никитин о 4:3 с «Динамо»: «Локомотив» наказали за пижонские поступки, поучительная игра. У нас всем позволено креативить, ты должен быть готов рисковать и отрабатывать»

Игорь Никитин высказался о победе «Локомотива» над московским «Динамо» (4:3 Б).

– Я надеюсь, это будет поучительная игра для нас. Понятно, что мы такие же люди как все остальные, есть у нас свойство заблуждаться. И соперник нам сегодня показал, и в команде у нас много умных ребят, чтобы понять, что импульс – это то, что ты заслуживаешь.

– Вы сказали про начало матча, когда быстро забили, а потом расслабились?

– В том, что мы быстро забили, нет проблемы. Проблема в том, как мы на это реагируем. Конечно, против нас команда серьезная, глупо было надеяться, что так будет продолжаться. Они нас наказали за те непозволительные пижонские поступки, которые мы допустили.

– А этот старт – это такая установка была или команда по большим матчам соскучилась?

– Думаю, да, ребята по атмосфере соскучились. Она чувствовалась с первых секунд, от болельщиков же энергетика передается. Игра-то, конечно, понравилась всем, но здесь учиться нужно и на своих, и на чужих ошибках.

– У «Локомотива» на ближайший месяц серьезный календарь. Как-то будете по-особому готовить команду?

– Да нет, мы не будем по-особому готовиться. Мы весь сезон по-особому готовимся. Сегодня с утра ребятам показывали график тренировок и выходных, нагрузок, потому что не все сейчас заканчивают институты, приходится объяснять.

– Александр Радулов – такая потеря в центре. Игрок такого масштаба насколько переживает подобные вещи?

– Все увидели ошибку Радулова, но там же пятерка находится на льду. Предыдущая пятерка сделала много для того, чтобы эта ошибка случилась, плюс защитники в атаку включились, они настолько Сане доверяют, что посчитали, что Гусев не тот парень, который может за это наказать. Завтра-послезавтра эти вещи разберем.

– Даниил Бут исполнил породистый гол. Насколько молодому игроку позволено креативить?

– У нас всем позволено творить и креативить, если есть силы в обороне отрабатывать. Это привилегия больших игроков, которые могут сопоставлять свои возможности. Ты должен быть готов рисковать и отрабатывать.

– Первые буллиты. Насколько часто их тренируете?

– Парни сами их тренируют. На предсезонке были, но даже не столько буллиты, сколько выходы в ноль под давлением. Тренировочный эффект есть. Это все равно хладнокровие, психологическое состояние, азарт, мастерство.

– Сурин сегодня получил смены благодаря или вопреки?

– Просто чувствовалось, что нужно что-то сдвинуть с места. Егор обладает харизмой и непосредственностью, он всегда готов не то что бы ввязаться в драку, а по глазам видно, что это не искусственно, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .