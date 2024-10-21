«Авангард» связывался с Галланом. Запросы 61-летнего экс-тренера «Рейнджерс», «Вегаса» и «Флориды» оказались «очень серьезными» («СЭ»)
«Авангард» связывался с представителями тренера Жерара Галлана.
61-летний специалист находится без работы после увольнения из «Рейнджерс» в мае 2023 года. Галлан в НХЛ также тренировал «Вегас», «Флориду» и «Коламбус».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, в омском клубе интересовались планами канадца на ближайшее будущее. Отмечается, что запросы Галлана оказались «очень серьезными».
В нынешнем сезоне «Авангард» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 13 очков за 17 матчей.
Кожевников о новом главе «Авангарда»: «Чем больше в Омске будет Кожевниковых – тем лучше. Рекомендация однофамильцу одна – доверять своим. После канадца клуб до сих пор в кризисе»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаил Зислиса
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