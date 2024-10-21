Жамнов о поражении от «Адмирала»: «Спартак» начал делать, что мы не просим. Когда ведущие игроки делают то, что не должны, о чем мы можем спрашивать молодых?»
Алексей Жамнов высказался после поражения от «Адмирала».
Спартак вел 3:0 по ходу второго периода, но уступил 3:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Думаю, тут причина поражения больше в нашей команде. При счете 3:0 начали делать то, что мы не просим наших игроков.
Мы все объяснили, все показывали. Когда уже ведущие игроки делают то, что не должны, о чем мы можем спрашивать молодых?
Это чисто наша игра, от этого и такой результат», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости