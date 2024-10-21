Жамнов о поражении от «Адмирала»: «Спартак» начал делать, что мы не просим. Когда ведущие игроки делают то, что не должны, о чем мы можем спрашивать молодых?»

Алексей Жамнов высказался после поражения от «Адмирала».

Спартак вел 3:0 по ходу второго периода, но уступил 3:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Думаю, тут причина поражения больше в нашей команде. При счете 3:0 начали делать то, что мы не просим наших игроков.

Мы все объяснили, все показывали. Когда уже ведущие игроки делают то, что не должны, о чем мы можем спрашивать молодых?

Это чисто наша игра, от этого и такой результат», – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .