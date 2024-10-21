Новиков о «Барысе»: «Казахстан – наш союзник, сосед и очень серьезная страна, КХЛ обязана что-то предлагать. Спорт – это не игрушка, и политические ошибки там обходятся очень дорого»

Юрий Новиков высказался о ситуации в «Барысе».

Ранее клуб из Казахстана второй раз за сезон поменял главного тренера и расторг контракты с группой североамериканских легионеров.

– Это крайне негативный пример. Казахстан – это наш союзник, сосед, очень серьезная страна со своей перспективой.

Насколько я понимаю, команда была создана в первую очередь при нашем участии, а значит, наше влияние там есть. «Барыс » – это пример не совсем правильного отношения к назначению кадров.

– Стоит ли вмешаться руководству лиги?

– Да не то что вмешаться – это их участок. Лига же не просто занимается проведением соревнований, она же обязана что-то смотреть и предлагать. Я очень сомневаюсь, что наши друзья из Казахстана замкнулись и сказали: «Это наша команда, а вы не лезьте». Особенно на начальном этапе, это был чисто политический проект.

– Как вам идея заменить «Барыс» на российский клуб?

– Это будет признанием определенного политического и профессионального поражения. У нас сейчас есть проект, по которому мы собираемся поднимать хоккей в Индии, а здесь – важнейший русскоговорящий сосед с традициями. Хоккей – это единственное, где мы можем себя проявлять и укреплять отношения.

В свое время я предлагал создать Всероссийскую чрезвычайную комиссию по спорту (ВЧК), мне прилетело и с юмором, и без. А история «Барыса» – это тема для ВЧК.

Спорт – это не игрушка, и политические ошибки там обходятся очень дорого на уровне стран и народов, – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков .

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