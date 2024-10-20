Варламов отразил 21 бросок «Монреаля» из 24 и выиграл серию буллитов из 9 раундов. Победа – 1-я в сезоне
Семен Варламов выиграл серию буллитов из 9 раундов в матче с «Монреалем».
«Айлендерс» одолели «Канадиенс» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
36-летний россиянин отразил 21 из 24 бросков канадского клуба в основное время и в овертайме.
В серии буллитов из 9 раундов Варламов пропустил 2 раза при 5 сэйвах, а еще дважды игроки «Монреаля» промахнулись.
Победа стала для Семена 1-й в текущем сезоне. В 3 играх он отражает 86,8% бросков при коэффициенте надежности 3,27.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости