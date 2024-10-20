Варламов отразил 21 бросок «Монреаля» из 24 и выиграл серию буллитов из 9 раундов. Победа – 1-я в сезоне

Семен Варламов выиграл серию буллитов из 9 раундов в матче с «Монреалем».

«Айлендерс » одолели «Канадиенс» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ .

36-летний россиянин отразил 21 из 24 бросков канадского клуба в основное время и в овертайме.

В серии буллитов из 9 раундов Варламов пропустил 2 раза при 5 сэйвах, а еще дважды игроки «Монреаля » промахнулись.

Победа стала для Семена 1-й в текущем сезоне. В 3 играх он отражает 86,8% бросков при коэффициенте надежности 3,27.