Карбери о шайбе Протаса: «Овечкин сделал этот гол – отличная работа ногами. Прекрасный розгрыш»

Спенсер Карбери оценил результативный пас Александра Овечкина.

«Вашингтон» обыграл «Вегас » (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Во втором периоде с передачи Александра Овечкина шайбу забросил форвард Алексей Протас . Этот пас стал для россиянина 700-м в лиге.

«Овечкин сделал этот гол. Отличная работа ногами, отход назад, поиск пространства.

Прекрасный розгрыш в этом эпизоде», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери.