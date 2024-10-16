  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Карбери о шайбе Протаса: «Овечкин сделал этот гол – отличная работа ногами. Прекрасный розгрыш»
Видео
1

Карбери о шайбе Протаса: «Овечкин сделал этот гол – отличная работа ногами. Прекрасный розгрыш»

Спенсер Карбери оценил результативный пас Александра Овечкина.

«Вашингтон» обыграл «Вегас» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Во втором периоде с передачи Александра Овечкина шайбу забросил форвард Алексей Протас. Этот пас стал для россиянина 700-м в лиге.

«Овечкин сделал этот гол. Отличная работа ногами, отход назад, поиск пространства.

Прекрасный розгрыш в этом эпизоде», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russian Machine Never Breaks
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
видео
logoНХЛ
logoВегас
logoАлексей Протас
logoСпенсер Карбери
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
1-й номер драфта НХЛ Слафковски о словацком хоккее: «Могу наговорить столько дерьма – все решают знакомства. Нужны профессионалы. Не было бы у нас медали ОИ в сильнейших составах»
1139 минут назад
КХЛ. «Трактор» примет «Ак Барс», «Барыс» против «Салавата Юлаева», «Куньлунь» сыграет с «Локомотивом»
19сегодня, 06:15
Алексей Терещенко: «У нас никто не разбирается с детским спортом. Есть подкатчики, которые говорят: ваш тренер осел, надо делать по-другому. Мичков и Демидов – это единицы»
3сегодня, 10:39
Андрей Назаров: «Российские вратари должны работать на КХЛ, а не НХЛ. У недоброжелателей не получится поставить нас на колени. Победа будет за нами»
27сегодня, 10:19
Сэм Анас: «Шипачева считают легендой в Северной Америке. Находиться с ним рядом – это большая честь»
11сегодня, 09:39
Кузнецов о кнопочном телефоне Панарина: «Красавец, кайфует без этого хлама в интернете. У меня был бы такой же, если бы не видеозвонки с родителями и детьми»
5сегодня, 09:26
Джон Торторелла: «Мичков блокирует броски, формируя командный дух и концепцию – это важно. Он динамичный хоккеист»
7сегодня, 09:11
Овечкин о клубе 700 голов и 700 передач в НХЛ: «Приятно быть в такой компании. Двигаемся дальше»
4сегодня, 08:59
Густавссон с вратарской шайбой, Мичков с дублем «Эдмонтону» и Монахан с голом в матче памяти Годро – звезды дня в НХЛ
4сегодня, 08:45
Ротенберг об отставке Позднякова из ОКР: «Победили на ОИ-2018 во многом благодаря ему. Такие люди важны, чтобы вести наш спорт вперед»
8сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов о Демидове: «Так уверенно играет с шайбой, будто уже давно в КХЛ. Не буду много хвалить – он читает всю эту ерунду»
1сегодня, 10:29
Каменский об ошибке Мичкова в овертайме: «Тренер должен объяснить. Матвей – умный парень, поймет и исправит»
сегодня, 09:59Видео
Врана забил гол в первом матче после возвращения в «Вашингтон». Он забросил «Вегасу», открыв счет
5сегодня, 07:59Видео
Директор «Динамо» о Харте: «Вели переговоры – он сказал, что не рассматривает варианты в Европе»
3сегодня, 06:55
Третьяк об отставке Позднякова: «Он возглавил ОКР, когда хоккейная сборная вернула золото на ОИ-2018, а 2022 году снова играла в финале. Отношусь к нему с уважением»
3сегодня, 06:45
Кузьменко забил 1-й гол в сезоне, но набрал «минус 1» против «Чикаго» при победе 3:1. У форварда «Калгари» 5 очков в 4 играх
2сегодня, 04:59
Кочетков одержал первую победу в сезоне, отразив 23 броска «Нью-Джерси». Свечников и Орлов сделали первые передачи
1сегодня, 04:49
Барбашев сделал голевую передачу в матче с «Вашингтоном». Форвард «Вегаса» набрал 7 очков в 4 играх сезона
1сегодня, 04:39
Капризов набрал 0+2 против «Сент-Луиса» и провел на льду рекордные 27:59. У форварда «Миннесоты» 6 очков в 4 матчах сезона
сегодня, 04:21
Шипачев о матче с ЦСКА: «Не опустили руки за 5 минут до конца и вырвали очень важную победу. Это еще больше сплотит команду, даст нам новый импульс»
1вчера, 21:58