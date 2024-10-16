Карбери о шайбе Протаса: «Овечкин сделал этот гол – отличная работа ногами. Прекрасный розгрыш»
Спенсер Карбери оценил результативный пас Александра Овечкина.
«Вашингтон» обыграл «Вегас» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Во втором периоде с передачи Александра Овечкина шайбу забросил форвард Алексей Протас. Этот пас стал для россиянина 700-м в лиге.
«Овечкин сделал этот гол. Отличная работа ногами, отход назад, поиск пространства.
Прекрасный розгрыш в этом эпизоде», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russian Machine Never Breaks
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