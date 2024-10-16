У «Ванкувера» три поражения подряд со старта сезона НХЛ. Петтерссон сделал одну передачу при «минус 1»

«Ванкувер» проиграл третий матч подряд на старте сезона НХЛ.

Команда тренера Рика Токкета уступила «Тампе » (1:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

До этого канадский клуб за пределами основного времени проиграл «Калгари» (5:6 ОТ) и «Филадельфии» (2:3 Б).

«Кэнакс» набрали два очка в трех матчах и занимают седьмую позицию в Тихоокеанском дивизионе.

Нападающий команды Элиас Петтерссон сделал одну передачу в трех матчах при полезности «минус 1».

По три очка на свой счет записали Брок Босер (2+1) и Конор Гарланд (2+1).