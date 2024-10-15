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Рашевский о Миронове: «Не понимаю, зачем его освистывали. Он имеет право принять решение, сделать все, что во благо для него»

Дмитрий Рашевский оценил свист болельщиков «Динамо» в адрес Андрея Миронова.

«Динамо» обыграло «Спартак» (5:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

За красно-белых сыграл защитник Андрей Миронов, ранее выступавший за бело-голубых.

– Зрители освистывали Миронова. Как к этому относитесь?

– У меня с Андреем хорошие отношения. Я не понимаю, зачем его освистывали. Он сделал свой выбор.

Но этот человек, как и все остальные, имеет право сам принять решение, сделать все, что во благо для него и его семьи, – сказал нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.

«Что ты не наш лопушок, что ты не наш Андрейка». Фанаты «Динамо» вывесили баннер про Миронова со строчками из песни «Батарейка» на матче против «Спартака»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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