Рашевский о Миронове: «Не понимаю, зачем его освистывали. Он имеет право принять решение, сделать все, что во благо для него»

Дмитрий Рашевский оценил свист болельщиков «Динамо» в адрес Андрея Миронова.

«Динамо» обыграло «Спартак» (5:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

За красно-белых сыграл защитник Андрей Миронов, ранее выступавший за бело-голубых.

– Зрители освистывали Миронова. Как к этому относитесь?

– У меня с Андреем хорошие отношения. Я не понимаю, зачем его освистывали. Он сделал свой выбор.

Но этот человек, как и все остальные, имеет право сам принять решение, сделать все, что во благо для него и его семьи, – сказал нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.

«Что ты не наш лопушок, что ты не наш Андрейка». Фанаты «Динамо» вывесили баннер про Миронова со строчками из песни «Батарейка» на матче против «Спартака»