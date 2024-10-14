Кноблаух о серии поражений «Эдмонтона» на старте: «Нам нужно больше эмоций. Сейчас мы просто играем в хоккей и думаем, что этого достаточно»

Крис Кноблаух высказался о серии поражений «Эдмонтона» на старте сезона.

Финалисты Кубка Стэнли-2024 начали сезон НХЛ с 3 домашних поражений подряд с общим счетом 3:15.

«Очевидно, нам нужно больше эмоций. После такого прошлого сезона и при таких высоких ожиданиях, я не думаю, что с этим все в порядке.

Сейчас мы просто играем в хоккей и думаем, что этого достаточно. Нам нужно быть более отчаянными, сейчас этого не хватает», – сказал главный тренер «Ойлерс».