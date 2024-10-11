Агент Шабанова об интересе из НХЛ: «Одна из команд звонила: «Хотели бы пообщаться». Максим относится к этому с холодной головой»

Агент Максима Шабанова оценил интерес из НХЛ к форварду.

Ранее появилась информация , что несколько команд североамериканской лиги проявляют интерес к нападающему «Трактора».

– Как я понимаю, это из зарубежной прессы пришла информация. Где-то напечатали, кто-то увидел и сразу пошло.

Действительно, к Максиму есть интерес еще с прошлого года и есть общение, которое продолжается по сей день.

Недавно одна из команд звонила: «Хотели бы пообщаться с Максимом». Он готов пообщаться, когда это не будет отвлекать от основной работы.

Максим Шабанов относится к этому с холодной головой. И я уже говорил, что ему надо концентрироваться на этом сезоне.

Какое бы решение он ни принял, результат нужно показать здесь и сейчас.

– Существует мнение, что Шабанову будет тяжело заиграть в НХЛ, потому что он закрытый человек.

– Я бы не сказал, что он закрытый человек. Шабанов такой же, как Кирилл Пилипенко. Скажем так, он не со всеми рубаха-парень.

Если есть точки соприкосновения, то с ним можно посмеяться, пообщаться. Возможно, он не всех к себе подпускает, есть определенная дистанция.

Но, может быть, это хорошо, так как он сконцентрирован на игре. Не знаю, как это может сказаться в НХЛ. Но там есть и такие ребята.

По Павлу Дацюку тоже не скажешь, что это суперобщительный человек, но вопрос по его мастерству никогда не стоял.

Если Максим не будет общаться, но будет забивать, он в любом случае адаптируется, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных .