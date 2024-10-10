Вратарь «Монреаля» Монтембо отразил рекордные 48 бросков с шатаутом в стартовых матчах сезона НХЛ
Сэмюэл Монтембо не пропустил в первом матче сезона НХЛ.
Вратарь «Монреаля» отразил все 48 бросков в стартовом матче регулярного чемпионата против «Торонто» (1:0).
Таким образом, Сэмюэл Монтембо установил рекорд по количеству отраженных бросков при шатауте в первом матче сезона.
Он превзошел результаты вратарей Филипа Густавссона (41 бросок в матче с «Флоридой», 12 октября 2023 года) и Марка-Андре Флери (40 бросков в матче с «Филадельфией», 5 октября 2006 года).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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