Вратарь «Монреаля» Монтембо отразил рекордные 48 бросков с шатаутом в стартовых матчах сезона НХЛ

Сэмюэл Монтембо не пропустил в первом матче сезона НХЛ.

Вратарь «Монреаля » отразил все 48 бросков в стартовом матче регулярного чемпионата против «Торонто » (1:0).

Таким образом, Сэмюэл Монтембо установил рекорд по количеству отраженных бросков при шатауте в первом матче сезона.

Он превзошел результаты вратарей Филипа Густавссона (41 бросок в матче с «Флоридой», 12 октября 2023 года) и Марка-Андре Флери (40 бросков в матче с «Филадельфией», 5 октября 2006 года).