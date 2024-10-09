Терещенко о женщине-тренере в НХЛ: «Нужно знать и понимать предмет. Если это девушка поиграла, то почему бы и нет? Но все-таки хоккей – мужской вид спорта»
Алексей Терещенко высказался о первой женщине-тренере в НХЛ.
8 октября Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера. Напомним, в июле она вошла в штаб «Сиэтла».
«Сложно сказать, нормально отношусь. Не знаю, насколько специфика женского хоккея отличается от мужского.
Нужно знать и понимать предмет. Если это девушка поиграла, то почему бы и нет? У нее есть понимание, что она хочет.
Я спокойно к этому отношусь. Да, женщины играют, но все-таки хоккей – мужской вид спорта», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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