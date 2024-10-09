Терещенко о женщине-тренере в НХЛ: «Нужно знать и понимать предмет. Если это девушка поиграла, то почему бы и нет? Но все-таки хоккей – мужской вид спорта»

Алексей Терещенко высказался о первой женщине-тренере в НХЛ.

8 октября Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной , отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера. Напомним, в июле она вошла в штаб «Сиэтла ».

«Сложно сказать, нормально отношусь. Не знаю, насколько специфика женского хоккея отличается от мужского.

Нужно знать и понимать предмет. Если это девушка поиграла, то почему бы и нет? У нее есть понимание, что она хочет.

Я спокойно к этому отношусь. Да, женщины играют, но все-таки хоккей – мужской вид спорта», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .