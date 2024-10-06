Иван Просветов: «В НХЛ у каждой команды сыгранное и идеальное большинство, а в КХЛ – непредсказуемо. Это немножко тяжелее»

Иван Просветов ответил на вопрос касательно адаптации в КХЛ.

– Как у вас идет адаптация к новой лиге? Как проходит этот процесс?

– Система игры у меня всегда одинаковая. В России я уже шесть лет работаю над этой системой со своим тренером. Я применял ее в Северной Америке, применяю здесь. Всё работает.

Но я уже понимаю, что разница между лигами есть. Например, при розыгрыше большинства.

Вот в НХЛ большинство у каждой команды уже настолько сыгранное и идеальное, что перед матчем тебе показывают видео – и в игре так, что все хоккеисты на одних и тех же позициях. А в КХЛ непредсказуемо.

Постоянно то три снизу, то бросок в касание с одной стороны, а не с другой, как ты ждешь. Вот это немножко тяжелее.

С другой стороны, мы так же делаем. В большинстве бывает у команд очень много ненаигранных комбинаций.

– Как сказал мне один из вратарей, в НХЛ стараются много бросать, а в КХЛ разыгрывают до верного.

– Вот мы пропустили первый гол от «Трактора», когда их игрок просто бросил, и она залетела. Может быть, терпения у ребят из КХЛ побольше. Многие на паузе играют. Но в принципе всё то же самое.

Вот я вижу разницу именно в большинстве, что очень много комбинаций у всех. И они не всегда понятны. Но к этому можно адаптироваться.

Надо просто двигаться с шайбой, опережать эти пасы. Если ты опоздал на первый пас, то на второй уже точно не придешь.

Поэтому просто стараешься двигаться с шайбой. Смотреть, откуда может быть бросок в одно касание, а где его нет.

Мы смотрим, разбираем большинство команд. Но думаю, все будет нормально, – сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов.