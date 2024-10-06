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Охотюк о поражениях ЦСКА: «Надо продолжать работать, выходить из этой ямы – через слюни, пот. Трудная ситуация»

Никита Охотюк оценил результаты ЦСКА в сезоне.

Команда тренера Ильи Воробьева проиграла «Металлургу» и «Трактору» с общим счетом 0:11.

– Трудная ситуация, но надо продолжать работать, выходить из этой ямы – через слюни, через пот. Тренироваться, готовиться, анализировать.

– В матче против «Трактора» создали много моментов. Почему так и не получилось забить?

– Была нацеленность на ворота, и, может быть, удачи не хватило. Сами пытаемся найти ответ на вопрос, почему не получается забить.

– Для вас матч против родного клуба был принципиальным?

– Для меня каждый матч в КХЛ принципиальный, ничего особенного не было. Только удалось пообщаться немного с Максом Шабановым, – сказал защитник ЦСКА Никита Охотюк.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoТрактор
logoКХЛ
logoНикита Охотюк
logoМаксим Шабанов
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