Уил о «Динамо»: «Доминируем, создаем голевые моменты, бросаем, но игра не хочет идти по нашему сценарию. Проигрываем, хотя чувствуем, что могли бы победить»

Джордан Уил оценил результаты «Динамо» в сезоне КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова находится на восьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции.

– Повторяется та же история, что и во многих других матчах этого сезона.

Мы доминируем большую часть времени, создаем множество голевых моментов, много бросаем. Но игра не хочет идти по нашему сценарию.

Я не знаю, что происходит, но эта ситуация повторяется из раза в раз.

Мы проигрываем, хотя чувствуем, что могли бы победить в этих матчах. Конечно, это вызывает разочарование, но надо продолжать работать.

– Понимаете, как можно выбраться из этой ситуации?

– Мы должны сохранять позитив в раздевалке, быть одной командой и работать изо всех если. И, думаю, мы выберемся из этой ситуации.

Если продолжим держаться правильного пути, поддерживать друг друга и уважать хоккей, то все изменится в лучшую сторону, – сказал нападающий «Динамо » Джордан Уил .