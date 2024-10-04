Василий Каменев о меньшинстве СКА: «До сих пор идет притирка состава. Целый комплекс проблем – скомканная предсезонка, новые пары защитников, недостаток взаимопонимания»

Василий Каменев оценил игру СКА в меньшинстве.

Команда Романа Ротенберга занимает 22-е место в лиге по нейтрализации меньшинства (11 пропущенных шайб на 37 попыток).

– В чем корень проблем СКА при игре в меньшинстве?

– Сложно сказать что-то-конкретное, отвечая на этот вопрос.

Здесь целый комплекс проблем – короткая и скомканная предсезонка, новые пары защитников, недостаток взаимопонимания при взаимодействиях в обороне, поиск оптимальных сочетаний.

Как итог – результативные ошибки, возникающие по названным мною причинам.

После десяти матчей можно сказать, что в СКА до сих пор идет притирка состава, – сказал бывший хоккеист СКА Василий Каменев.