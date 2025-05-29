Генменеджер «Локомотива» о Радулове: «Ведем переговоры, они пока не завершились. Надеемся, придем к общему знаменателю»

Генменеджер «Локомотива» рассказал о переговорах с Александром Радуловым.

38-летний нападающий ярославской команды был признан MVP Кубка Гагарина. «Локомотив» выиграл трофей, победив «Трактор» в финале (4-1 в серии).

«Мы ведем переговоры с Радуловым , они пока не завершились. Но мы надеемся, что придем к общему знаменателю.

Мы сделали предложение его агенту, окончательного решения пока нет», – сказал генеральный менеджер «Локомотива » Юрий Лукин .

Радулов о будущем: «Пока не могу ответить точно, время покажет. Я не против остаться в Ярославле»