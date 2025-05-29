Генменеджер «Локомотива» о Радулове: «Ведем переговоры, они пока не завершились. Надеемся, придем к общему знаменателю»
Генменеджер «Локомотива» рассказал о переговорах с Александром Радуловым.
38-летний нападающий ярославской команды был признан MVP Кубка Гагарина. «Локомотив» выиграл трофей, победив «Трактор» в финале (4-1 в серии).
«Мы ведем переговоры с Радуловым, они пока не завершились. Но мы надеемся, что придем к общему знаменателю.
Мы сделали предложение его агенту, окончательного решения пока нет», – сказал генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин.
Радулов о будущем: «Пока не могу ответить точно, время покажет. Я не против остаться в Ярославле»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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