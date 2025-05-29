Денис Наумов и Дмитрий Шишло признаны лучшими арбитрами сезона КХЛ
Денис Наумов и Дмитрий Шишло признаны лучшими арбитрами сезона КХЛ.
Судья Денис Наумов получил приз имени Андрея Старовойтова «Золотой свисток» на церемонии закрытия сезона‑2024/25 Фонбет Чемпионата КХЛ в подмосковной Барвихе.
В минувшем сезоне 43‑летний судья отработал на 57 матчах регулярного чемпионата и 14 встречах розыгрыша Кубка Гагарина.
Награду лучшему линейному судье получил Дмитрий Шишло. 36‑летний арбитр принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата и 15 играх плей‑офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости